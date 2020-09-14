北市就服處金秋徵才活動，給您超乎『疫』外的好機會。隨著疫情趨緩，內需各產業持續回溫，人才需求也日亦增長，參加廠商中包括知名連鎖餐飲業、零售通路業、家飾零售業、連鎖智能停車業、居家長照服務機構等13家廠商，共提供345個工作機會，歡迎二度就業、社會新鮮人或有轉職需求的民眾，可親至臺北市就業服務處各就業服務站參加現場徵才活動。為確保求職民眾權益，本次參與13家廠商目前皆無勞資爭議以及無薪假狀況。

勞動局局長陳信瑜表示，疫情持續穩定控制，餐飲業業績反彈為升，前景看好，餐飲上市公司王品餐飲集團持續擴點，釋出大廳見習襄理及廚藝助理多名職缺，起薪可達34K；老招牌臺灣小吃魯肉飯起家的餐飲連鎖企業鬍鬚張（股）公司亦釋出儲備幹部職缺，起薪可達35K，計時人員時薪更可達221元；除餐飲業外，另首開智能停車系統的寶盛國際股份有限公司亦釋出33K起的客服人員職缺，本週職缺多元化，30K起薪之職缺不在少數，漢記（股）公司-朱記餡餅粥釋出水電技工職缺，起薪可達37K，希望民眾把握本次徵才機會踴躍參加面試。

陳信瑜提醒，防疫新生活期間請參加就服處各就業服務站所舉辦之各場微型現場徵才活動之求職民眾，當天配合各就業服務站現場進行量體溫及酒精手部消毒作業，若無法維持1.5公尺安全社交距離，請配戴口罩。

本週9月14日至9月18日各就業服務站的微型現場徵才時間，分別是9月15日（二）南港東明青銀就服站、內湖就服站、景美就服站、北投就服站；9月16日（三）西門就服站；9月17日（四）信義就服站、西門就服站、艋舺就服站、南港東明青銀就服站；9月18日（五）西門就服站，每場活動的時間皆為下午2至4時。歡迎有興趣的民眾踴躍報名參與，把握機會至各就服站參加現場面試，詳細職缺內容請參閱徵才活動一覽表。

臺北市政府勞動局表示，就服站的現場徵才活動每週一次，強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費。

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