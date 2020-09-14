經開腹手術取出男童誤食的5顆巴克球。（謝宗學提供／馮惠宜台中傳真）

謝宗學指稱，手術中發現雖然腸壁有多處缺損，但沒有穿孔，經過小兒外科醫師巧手修補，再住院治療一個多星期，最後孩子平安出院。（謝宗學提供／馮惠宜台中傳真）

又見小小孩誤食巴克球！益智玩具Buckyballs（台灣稱巴克球、魔幻磁力珠），由於體積小、磁力強大，小孩誤食易造成腸胃穿孔；雖然政府2018年已將其納入檢驗玩具，中山醫學大學附設醫院上月底仍收治一名1歲男童誤食哥哥姊姊的巴克球，幸好小男童因撞到頭嘔吐不停，醫師發現的早，未造成腸套疊、腸壞死，醫師也呼籲政府進一步立法禁止販賣。

中山附醫小兒急診科主任謝宗學指出，這名1歲多的男童8月底因為跌倒撞到頭開始噁心、嘔吐被家長帶到急診，經頭部電腦斷層掃描並未發現異常，但因持續嘔吐，醫師懷疑另有腸胃疾病，安排腹部X光，訝然發現有5顆白亮球形異物在腸道中，因而高度懷疑是具高磁性的巴克球，詢問家長，爸媽坦承家中年齡較大的哥哥姊姊的確有巴克球球具，但未曾目睹小男童誤食。

謝宗學解釋，誤食巴克球的風險在於，其具有強力磁性，如為一顆可以觀察待患童自行排出，但兩顆以上，若散落不同部位，就有可能連同腸壁吸附在一起，造成腸壁壞死缺血；該案例經與家長溝通後，即安排開腹手術將滯留在小腸中的巴克球取出，手術過程中也發現男童腸壁有多處缺損。

謝宗學強調，很多國家已禁止販售巴克球類玩具，台灣也曾修法要求加註警語「禁止14歲以下兒童使用」，但巴克球只要進入家庭，就有可能造成兒童誤食，他呼籲政府，應全面禁止販售；並建議家長不要購買巴克球相關玩具，已經購買者最好將它丟入資源回收桶。

(中時 )