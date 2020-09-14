英國首相強生（Boris Johnson）準備推翻部分英脫歐協議，在黨內的反對聲浪持續升高之際，這個違反國際法的計畫周一將面臨議會表決。

英國下議院周一將就強生內閣提出的「內部市場法案」（the Internal Market Bill）展開辯論，之後將投票決定該法案是否應進入下一個立法階段。下議院雖然預計在周一表決，但也可能推遲。此前歐盟已經對英國首相下了最後通牒，要求強生政府於9月底前撤銷這項法案。

在距離脫歐過渡期於今年12月結束，英國將正式、完全脫離歐盟只有不到4個月時間之際，英相強生這個乾脆違反國際法的決定，已經使英脫歐再度陷入危機。在英國回絕了歐盟提出的最後通牒後，歐盟已經加緊為英國硬脫歐做準備。

英相強生在國會下議院掌握80席的多數席次，但近來其自家議員的反對聲音正持續升高，而前首相梅傑（John Major）、布萊爾（Tony Blair）、布朗（Gordon Brown）與梅伊（Theresa May）都已出聲批評這項計畫。

(時報資訊)