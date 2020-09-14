瑞銀資產管理今（14）日宣布，將基於其創新的氣候意識架構推出氣候意識投資策略。這將使瑞銀能夠支持更多客戶調整投資和環境目標，並履行在2020年世界經濟論壇年會上所做出的承諾。

瑞銀於2017年建立了氣候意識架構，作為氣候意識被動式股票投資策略的一部分。此次推出更為全面的投資策略系列，包括主動和被動、股票和固定收益投資，作為大多數投資組合的基礎。這是瑞銀資產管理首次推出跨資產類別的投資策略。

該架構基礎是透過降低投資組合裡碳風險的投資，並透過增加投資與氣候有關的創新和解決方案，以進行投資組合的調整；配合選定的氣候發展途徑以達到投資組合的轉變。

瑞銀資產管理總裁Sani Harford表示，「投資人在很大程度上將ESG視為一個基本的投資驅動因素，尤其是氣候風險方面的問題。 隨著需求的持續增長和永續資產的資本積累，我們將看到投資環境出現進一步的轉變。我們認為這種趨勢將持續下去，當今市場的投資人必須了解氣候對其投資組合的影響。」

瑞銀資產管理投資主管Barry Gill指出，「我們的氣候意識投資策略是永續投資主張的核心，以我們的主動監管計劃為基礎。這向我們投資的公司發出了明確的訊息，使我們有機會與這些公司合作，幫助他們邁向低碳未來。此外，透過採用一致的方法以及擴大使用此種方法的投資資產規模，我們將可以代表客戶推動進一步的正向改變。」

瑞銀資產管理永續與影響投資主管Michael Baldinger補充說：「投資人強烈希望將資本導向低碳未來，並為氣候智能世界做出貢獻。我們的氣候意識投資策略不僅可以減輕氣候變遷的風險，還可為投資人提供投資最適合解決全球暖化挑戰產品和解決方案的潛力。」

(時報資訊)