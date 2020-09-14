行政院長蘇貞昌今（14）日表示，面對中美貿易戰及新冠肺炎疫情接連衝擊，台灣因勢利導、共同努力，投資環境在各方面評比都名列世界前茅，未來要讓台灣走向國際、使企業在世界成績越來越亮麗，希望大家不分黨派繼續努力，讓台灣越來越好。

蘇貞昌中午出席「台灣上市櫃公司協會第3屆理事長暨理監事就職典禮」，親自主持新任理事長朱志洋就任監交儀式，並逐一頒發理監事證書後合影留念。他認為，相較全球疫情仍嚴峻、封城防疫措施未解除，台灣企業家們仍可聚集一堂辦理交接，可謂亂世中的福地。

蘇貞昌指出，台灣在貿易戰及疫情接連衝擊之際因勢利導，「投資台灣三大方案」自去年起總投資金額已破兆元，實際到位資金至今年底將超過6200億元，去年通過「境外資金匯回投資產業辦法」後，海外匯回資金亦將達2100億元。

蘇貞昌表示，台灣投資環境在各方面評比都名列世界前茅，蔡英文總統希望台灣不只要做亂世中的福地、還要走得出去。此次開放美豬美牛進口是重大、困難且勇敢的決定，希望讓企業不要因關稅綁手綁腳，在全球不只有一席之地，成績還能越來越好。

針對朱志洋提及廢止印花稅一事，蘇貞昌表示，工商協進會理事長林伯豐先前拜訪行政院時曾提議廢止，雖涉及逾百億元稅損，但考量有重複課稅之嫌、且朝野立委推動多年，所以當場裁示通過廢止，可惜立院並未通過，他也覺得很遺憾。

蘇貞昌強調，希望不要因為黨派或立場不同，而有不同的決定與作法，只要對人民好、有改革進步，政府都很努力要做。希望大家不分黨派一起努力，希望讓大家和台灣都越來越好。

(時報資訊)