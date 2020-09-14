因應各個產業升級等需求，雙北市的商辦、總部及廠辦需求日趨迫切，不少知名建商近年紛紛在雙北獵地進行企業總部的興建。宏大國際資產陳益盛總經理表示，目前建商購地的目標不再侷限住宅區，包括商業區及工業區土地都在評估項目內，甚至部分傳產業或電子業者本身也加入興建科技智慧廠辦這個市場。

陳益盛表示，近期幾乎每週與不同建商在拜訪討論，在十多件商辦、廠辦大樓規畫案當中，這些個案面積從2000坪至10000坪不等，陳益盛看好台北市中心敦南商圈、南京復興商圈二建案，因為地點位居北市核心地段，是「有沒有」而非「要不要」的問題。北市南港區類似早期信義區的規畫，現在看或許還要提高想像力才能認同未來的發展，但四鐵共構的交通及區域大型建設的興建都是獨一無二，對於國內外的跨國企業都是一大誘因；新北市則看好中和、土城二區，連續四年廠辦交易量都突破萬坪，新莊、五股則連續幾年交易量明顯逐年增加，機捷通車的便利性也提高了企業進駐意願及詢問度。

企業總部與辦公室需求持續增加，除了前面提到的企業升級換屋潮，另一重要因素就是台商資金的回流，這波企業回流不只是電子業，也包刮一些有意升級或轉型的傳產業者，而共同的特點就是看地、購廠、買商辦，陳益盛預估這波潮流將持續成為常態，也會讓商辦、工業地產市場穩定發展。

(時報資訊)