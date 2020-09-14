美股上周走勢持續震盪，多數股市表現也跟著受累，導致市場投資神經緊繃，所幸，國際資金仍有小幅流入新興市場，且整體新興市場股票已連續二周維持淨流入，其中，新興亞洲基金不僅資金動能由負翻正，甚至一舉以31.59億美元的淨流入成為單周股票吸金王；全球新興市場基金和拉丁美洲基金也分別有1.75億美元和1.18億美元的資金淨流入，並已連兩周吸引國際資金青睞目光，反映近期資金對亞股和新興股市態度相對正面。

至於成熟市場的資金動能則相對分歧，在消息面利多挹注下，國際資金上周進一步加碼歐股基金，4.11億美元的單周淨流入，幾乎較前周金額增加一倍；反觀美股基金連續失血周數已進入第四周，上周再出走31.55億美元。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美股近期在諸多消息面干擾下走勢震盪，特別是先前漲勢強勁的科技個股，因未能順利納入標普500指數成分股，導致整體科技類股表現也跟著受累，加上沙烏地阿拉伯下調10月份原油銷售價格，被解讀為需求展望疲弱，還有疫苗開發臨床測試卡關，皆壓抑原先市場的樂觀情緒，特別是原先領漲的成長類股，遭遇相對較大的修正壓力。

林雅慧表示，全球股市波動加劇，連帶衝擊市場投資信心，惟觀察EPFR最新資料，整體新興市場基金已連續兩周呈現淨流入，特別是新興亞洲基金的吸金動能最為強勁，顯示現階段資金對亞股和新興股的態度依舊興致盎然。

(時報資訊)