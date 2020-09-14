如果在路上遇到有人借錢搭車、買東西吃，一般人可能會直接拒絕，但是遇上年輕女子說「幫我買內褲」時，該怎麼反應？一名網友在超商遇上年輕女子請求幫忙買內褲，雖然很為難，最後還是心軟幫對方結帳，且一買就2包。但最後卻被店員告知，該女子是「頭痛人物」，證實自己愛心遭消費。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示自己在左營高鐵超商，碰到路人表示發生臨時狀況要自己買給她內褲。

原PO表示，當時自己在等人，一位女孩忽然靠近開口：「可以幫我買內褲嗎？」，原PO驚訝回說：「什麼？」，女孩接著說：「我的生理期來弄到內褲，想換內褲...」。原PO問「妳沒錢嗎？」，女孩回「對」。

儘管心中相當遲疑，但女孩一直看著原PO，讓他覺得不買好像有點可憐，而且沒注意她手中拿了2個，最後還是心軟幫對方結帳158元。原PO表示，幫人沒問題，但結帳後店員告知說那位女孩是那邊的頭痛人物，所以想提醒大家可能是慣用手法，不要被她消費了愛心。

對於PO的遭遇，網友們回應：「做善事我不會去想後續被騙的問題。買東西可以，要錢我不給。」、「才158，又是物資，ok啦，你當作還上輩子欠她的，還清了就好了咩」、「至少不是來騙車錢的」、「所以她只需要內褲，不需要棉棉？然後不斷的讓內褲沾到，然後不斷的請人幫忙買內褲給她？」、「要是我的話我會直接脫掉我的內褲拿給他，因為我也沒錢買給你」。

(中時新聞網)