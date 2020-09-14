1111人力銀行14日公布最新調查指出，國內有超過八成一的企業有績效考核制度，顯示多數企業已藉由量化的考核標準，檢視員工的表現。在考核指標部分，調查顯示，企業最重視的績效標準，首先是工作態度70.9％，其次是個人工作績效65.8％，再者是工作配合度64.1％，還有出缺勤狀況48.7％。

1111調查也發現，對於表現優秀的員工，企業獎勵的方式依序是：加薪占45.2％、激勵獎金44.4％、年終獎金38.4％，以及職務升遷21.3％等。另，對於表現不佳的員工，選擇口頭訓誡占43.5％、加強員工訓練26.4％，再來才是減少／取消獎金17％。至於負責評比考績的人，部門主管占77.7％，老闆或老闆娘直接評比占34.1％。

1111表示，除了為員工打考績外，為了創造職場正向循環，持續鼓勵社會中良善的力量，1111人力銀行再度舉辦「2020最感人工作貢獻獎」票選活動，活動獎項共分為「慈善公益」、「公職教育」、「餐飲」、「民生服務」、「交通物流」、「新聞傳播」、「科技製造」、「醫護生命」、「金融工商」、「觀光育樂」、「其他」共11大類，與44小類，吸引近500位各行各業參賽者報名。

1111指出，今年活動包括桃捷、台灣高鐵、麥當勞、台灣大哥大、麗寶樂園、全聯福利中心等知名企業，皆踴躍推派員工參與，經網友票選後，由專家評審團嚴選出11位大類得獎者，分別獲得11萬獎金，同時選出44小類得主致贈獎牌，鼓勵在工作崗位上辛勤付出的職場工作者。

上述調查由1111人力銀行，針對企業會員進行立意抽樣調查，時間自2020年8月26日到9月9日，總計回收有效樣本864份。

(工商 )