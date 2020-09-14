坊間謠傳勞保老年年金領到83歲就會停發，讓勞動部勞保局也接到不少詢問。勞動部表示，勞保老年年金是「活到老領到老，活越久領越多」，無年齡上限，只有在請領人資格不符合或死亡時，勞保局才會自事實發生的次月起停發年金，絕對沒有領到83歲就停發的規定，呼籲民眾勿輕信網路謠言！ 勞動部補充說明，常有民眾將新制「勞工退休金」與「勞工保險」兩種不同之制度混淆，新制勞工退休金是由雇主為所屬勞工按月提繳不低於其每月工資6％之退休金至勞工個人專戶，如提繳年資滿15年，於年齡滿60歲時可選擇申請月退休金，申請時結算其個人專戶累積之本金及收益，以年金生命表內所載對應之平均餘命（以60歲為例，目前公告之年金生命表對應之平均餘命是24年，故可以領到84歲）、利率等基礎計算所得之金額作為定期發給之退休金。

至於，勞工保險之老年年金則是可以活到老領到老，沒有請領年限，相較於勞工退休金月退休金最長領取至平均餘命止，有請領年限，兩者大不相同。有關勞保老年給付更多訊息可至「勞工保險局全球資訊網」查詢，切勿聽信不實謠言而損及權益。

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