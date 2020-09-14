有「設計界奧斯卡」之稱的義大利 A' Design Award and Competition 賽果日前揭曉，台灣本土藝術家蔡育田首度參賽，便以作品《水做精神玉作魂》勇奪白金首獎，成為台灣首位獲得該賽公共藝術最高榮譽大獎的藝術家！此作的縮小版雕塑將在今年十月首度曝光於台北國際藝術博覽會的大河美術展位，由知名拍賣官陸潔民擔綱主持，恩師蔣勳亦將親臨現場，一同開香檳舉辦慶功派對。

義大利 A' Design Award 與德國 iF Award、紅點 Red Dot Award 設計齊名，是極具影響力的國際設計大獎，而蔡育田此次獲得的白金首獎，僅授予百分比最高的1%，為聲望很高的獎項，除了列入世界設計排名紀錄，大會也將獲獎訊息翻譯成109種語言並推廣至195個國家，讓全世界看見台灣之光！評審團亦給予此作極高評價，認為其設計上達到了完美的典範水平。

2019客委會浪漫台三線藝術季獅潭段地景藝術「樟之昇華」，為蔡育田的代表作之一。（圖／蔡育田提供）

竹北「昌益科技產發園區」的公共藝術《水做精神玉作魂》，為蔡育田創作的大型鏡面不鏽鋼雕塑，寬8米、高6米、重達4噸，卻有著輕盈漂浮感。（圖／大河美術提供）

今年52歲的蔡育田，畢業於東海大學美術系，師承美學大師蔣勳。他曾在清華大學藝術中心任職策展，後也擔任社區規劃師、從事社區總體營造，從中體會人與環境互動的微妙關係，進而開始公共藝術的創作，代表作包含2008台北市花博夢想館展場空間規劃設計、2016台灣燈會科技世界燈區之智慧雲端公共藝術、2019客委會浪漫台三線藝術季獅潭段地景藝術等。

蔡育田的「心流雕塑」具有變革性的功能，藉由引導、修正和淨化環境的負能量，同時增強空間的正能量——「氣」，使人專注於積極、愉快和平和的結果。（圖／大河美術提供）

2015年，昌益建設委託蔡育田為竹北「昌益科技產發園區」設計景觀雕塑，他受恩師蔣勳的字句「水做精神玉作魂」啟發，以水的輕柔靈活、生生不息的精神，結合玉的千錘百鍊、被水沁潤的意象，設計出一件寬8米、高6米、重達4噸卻有著輕盈漂浮感的大型鏡面不鏽鋼雕塑，不僅調和了作品四周龐大建築量體沉重剛硬的壓迫感，也傳達出柔能克剛、滴水穿石的堅毅生命力，為難得一見的巨作，最終也實至名歸獲得今年義大利 A' Design Award 公共藝術白金首獎。

蔡育田表示，他的「心流雕塑」具有變革性的功能，藉由引導、修正和淨化環境的負能量，同時增強空間的正能量——「氣」，使人專注於積極、愉快和平和的結果。隨著環境的微妙變化，觀者被引導意識到內在和外在能量之間的平衡，得到休息並安頓下來。他認為，藝術是動盪時代中療癒人心的最佳解藥，期望透過創作來喚醒世人回歸純淨的初心，找回內在的平安，對他而言這是比作品獲獎更有意義的事。

(中時新聞網)