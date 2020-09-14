雖然中印兩國外長已發表5點共同聲明，但邊境拉達克地區局勢仍高度緊張，印軍在班公湖南岸和北岸加速增派部隊和武力裝備，特別是擁有高海拔作戰專業知識的印度山地作戰部隊，已在拉達克地區部署，並採取最高警戒狀態。

《多維新》引述印媒《今日印度》報導稱，印度軍隊在過去幾天裡增派了部隊和防禦力量，在班公湖南岸和北岸提升軍事力量，其中包括專門從事山地戰的部隊分散在多個地點，但重點仍然放在班公湖兩岸地區。大陸的軍隊則多次試圖將印度軍隊趕出制高點。

一名印度官員指出，在班公湖的南北岸都可以看到大陸軍隊、車輛的移動和解放軍新建的防禦工事，有些地方還可以看到重武裝的部隊。

報導說，印度部隊目前正維持「最高警戒」狀態，另一位官員則形容當地情勢局勢為「一個小小的導火線就可能使局勢失控」。

印媒日前報導，大陸解放軍已在對峙區域部署了約5萬人的部隊，多種火箭彈與導彈及近150架戰鬥機已經到位。

微博上傳出的消息也指出，印媒昨天又開始炒作印軍肉搏攻佔神砲山後布設鐵絲網了，但印度軍方沒有承認。大陸《環球時報》總編輯胡錫進則透露，中印外長會談後，情勢有略趨於緩和，特別是班公湖地區的局勢。總體上看，中印邊境僵局會持續一段時間，需要同時保持意志和耐心。

大陸外交部長王毅和印度外交部長蘇杰生在莫斯科上合組織會議期間進行雙邊會談，就目前中印邊境緊張局勢達成5點共識。包括同意不讓雙方分歧上升為爭端、雙方部隊盡快脫離接觸保持距離、持續就邊界問題進行磋商、建立新的互信機制等。

大陸《央視軍事》頻道近期陸續播出解放軍西藏軍區進行多兵種實戰演練，並進行火箭、導彈、火砲等火力展示，明確警告印軍不得在兩國邊境地區輕舉妄動。但分析人士認為，兩邊部隊靠得太近，如毛澤東當年所說「鼻子碰鼻子的」，非常容易產生意外的磨擦並升級為衝突，必須盡快達成雙邊前沿部隊後撤，才能避免擦槍走火。但依目前情況觀察，中印兩方口頭上都同意前沿部隊要脫離接觸，但實際上都是往邊境增兵，而且沒有實際脫離接觸，爆發衝突風險依然很高。

(中時新聞網)