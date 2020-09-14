YoUbike微笑單車(通稱YouBike或UBike)推出後，成為大眾交通方面一大便民設施，無論學生、上班族甚至普通遊客，在工作或是休閒時都能輕鬆使用到這項設施，但其實除了輕鬆刷卡租借外，很少使用者知悉YouBike本身所呈現的眾多訊息提示，而藝人曾寶儀今天就po文分享自己租借YouBike時觀察的異常，意外曝光坐墊有貼心小提示。

曾寶儀今天在臉書po文，表示自己私下也會租借YouBike代步，今天也一如往常，只是今天能選的車輛所剩無幾，她最後借了一台光外觀就有些奇特的YouBike，這輛車奇怪之處，是他的椅墊是反轉的。

而曾寶儀開始騎車後，發現車的情況確實有些不對勁，感覺怪怪的，「才回過頭來想，會不會上一位騎士把座椅反轉是要提醒什麼呢？」，而她發揮偵探精神，先上網搜尋一下有沒有相關的解釋，果真被她發現小祕密「座椅反轉表示車輛待修」。

原來YouBike椅墊反轉，代表的意思是車子有故障，需要修理，讓曾寶儀學習到新知識，笑稱：「哎呀，這是我們這些共乘者的小默契啊！」，表示知悉後，以後如果遇到車子出狀況，她也會用這方式提醒下一個乘客，「有種愛心串連的感覺」。

(中時新聞網)