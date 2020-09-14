找到了！ 武界露營失蹤爸爸 沖11公里尋獲遺體

台電武界壩閘門故障，無預警洩洪導致4人溺水死亡！今天尋獲的盧姓男子，送到南投殯儀館，檢察官相驗時，盧妻進入停屍間認屍， 門內立即傳出痛哭聲，聞之令人鼻酸！

失蹤的盧姓男子遺體，14日早上在距離露營地11公里處被尋獲，全身衣物都被激流沖掉！ 遺體經空勤直升機載送到前進指揮所，再以車輛運送到南投殯儀館。

檢察官張鈞翔下午到殯儀館相驗，盧妻由家人陪同認屍，剛走進停屍間，在門外就聽到裡面傳來哀痛的哭聲！盧妻隨後走進檢察官相驗辦公室，待相驗結束後，沒有講任何話就離去。

(中時 )