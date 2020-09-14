武界壩洩洪奪4命 盧妻見屍痛哭令人鼻酸 16:322020/09/14 中時 廖志晃 、南投 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢小官相驗盧男遺體，盧妻到殯儀館認屍，神情哀悽。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 找到了！ 武界露營失蹤爸爸 沖11公里尋獲遺體 台電武界壩閘門故障，無預警洩洪導致4人溺水死亡！今天尋獲的盧姓男子，送到南投殯儀館，檢察官相驗時，盧妻進入停屍間認屍， 門內立即傳出痛哭聲，聞之令人鼻酸！ 失蹤的盧姓男子遺體，14日早上在距離露營地11公里處被尋獲，全身衣物都被激流沖掉！ 遺體經空勤直升機載送到前進指揮所，再以車輛運送到南投殯儀館。 檢察官張鈞翔下午到殯儀館相驗，盧妻由家人陪同認屍，剛走進停屍間，在門外就聽到裡面傳來哀痛的哭聲！盧妻隨後走進檢察官相驗辦公室，待相驗結束後，沒有講任何話就離去。 (中時 ) #台電武界壩 #相驗 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 國軍防彈背心採購涉弊？ 大同狀告國防部追償6160萬 - 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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