新竹SOGO投入開業九年來最大規模改裝，於14日開幕，此次改裝範圍達300坪，包含內睡衣、少女裝及飾品配件區，並引進8個新品牌，改裝區可望創造3.5億元、年增一成的效益，全館年度業績有機會挑戰開業九年來最高的54億元。

雖然百貨業普遍受到疫情衝擊，不過新竹SOGO在5月疫情趨緩後業績回升，包含家電、健身用品、運動品牌業種業績成長，加上去年SOGO新竹站前館吹熄燈號後，部分化妝品品牌服務人員移至巨城館，也帶動死忠客戶挪移，使化妝品業績成長。新竹SOGO表示，今年至9月13日全館業績累積達32億元、年增5％，預期在改裝及櫃位調整效益下，可帶動今年業績提升。

新竹SOGO此次開業以來最大改裝，改裝範圍達300坪，包含內睡衣、少女裝及飾品配件區，調整品牌共36家，引進8個新品牌，以「繆思女神秘境」和「輕世代市集」兩大主題做為發想，並在此次的改裝計劃中特別設計了「輕世代市集」，以時下最夯的文創市集概念出發，採用木造的設計理念，清新美學再搭上個性化的陳列，販售的商品以雜貨配件為主。

新竹SOGO此次更引進9家全新櫃位，包含兩家內衣品牌Sloggi、Lofan後，內衣品牌數多達19家，是全台擁有最齊全的內衣品牌的百貨公司之一，此外，還有美國休閒鞋Keds和胡椒包-PEPPER’S，以及MODA Luxury、冉冉、Sayu和Face四家各具風格的飾品品牌，進駐新竹SOGO。

(工商 )