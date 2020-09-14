受疫情影響，許多旅客不得不改變其原訂之飛行計畫，至9月初，阿聯酋航空已處理14億美元（約新台幣420億元）機票退款，逐步實踐退還旅客款項的承諾，保障所有旅客權益。該航包括台北在內，至9月已恢復全球85個航點。

截至6月底，阿聯酋航空已處理來自全球超過140萬件退款申請，約占退款累積的9成，僅有少部分退款申請需人工審核。而自新冠肺炎疫情爆發以來，阿聯酋航空亦挹注更多資源以加速退款流程，包括與旅行社夥伴合作，讓透過旅行社購買機票的旅客也可透用全球訂位系統（GDS）申請退款。

阿聯酋航空總裁提姆．克拉克爵士表示：「我們理解對所有乘客而言，處理退款的速度永遠不嫌快，阿聯酋航空已盡最大努力消化所有累積的退款申請。大多數的申請都相對單純、我們也能較迅速的處理；但有些申請需要較長時間的人工審核，我們非常感謝所有旅客對阿聯酋航空的理解與耐心。」

隨著全球旅遊市場逐漸復甦，阿聯酋航空亦逐步恢復全球多個航點的飛行服務，並透過設置全面的安全防護措施、免費的全球COVID-19給付及彈性多元改票政策，以確保所有旅客都能享有舒適及安全的旅程。

阿聯酋航空目前提供台灣旅客每周四班（三、四、五、六）往返杜拜的航班服務，至9月中，阿聯酋航空全球將復飛85個航點，有需要的旅客除了可入境杜拜進行商務拜訪與個人旅遊外，也可經便利且安全的杜拜樞紐轉機至阿聯酋航空在美洲、歐洲、非洲、中東和亞太地區等航點。因應杜拜政府頒布最新入境檢疫規定，所有擬於杜拜入境或轉機的阿拉伯聯合大公國公民、住民以及一般旅客皆需檢附COVID-19核酸檢驗陰性報告。

杜拜陽光普照的海灘、世界遺產的文化古蹟、全球頂尖的服務業款待精神，杜拜是全球最受歡迎的熱門旅遊勝地之一。杜拜於2019年舉辦了無數全球會議、展覽、運動賽事及娛樂活動，共有1,670萬名旅客造訪杜拜。杜拜為全球首波獲得由世界觀光旅遊委員會（World Travel and Tourism Council,WTTC）頒發「安全出遊」（Safe Travel）榮譽的城市之一，代表肯定杜拜為守護所有到訪旅客及居民的衛生安全所採取全面且有效的防疫措施。

阿聯酋航空提供彈性多元改票政策，凡是於2020年9月30日前購買2020年11月30日前出發機票的旅客，可享有阿聯酋航空因新冠肺炎所致形成受旅遊限制或是航班取消影響的彈性多元改票服務，以提供旅客多項的選擇，並能更安心地規劃行程。

更多資訊請見：（https://www.emirates.com/tw/chinese/help/keep-your-ticket/）

阿聯酋航空為旅客提供免費的全球COVID-19給付，讓旅客們能充滿信心的飛往世界各地。若旅客於旅程中確診感染COVID-19，阿聯酋航空將支付其所有醫療及隔離費用。阿聯酋航空免費的全球COVID-19給付適用至2020年10月31日搭乘阿聯酋航空的所有旅客（第一趟航班需於2020年10月31日前完成），給付有效期限為31天。所有旅客自搭乘第一趟航班起，給付則立即生效，即使旅客前往其他城市也仍在阿聯酋航空免費的全球COVID-19給付範圍內，更多詳情可見：（https://www.emirates.com/tw/chinese/help/covid19-cover/）

阿聯酋航空已在每道關卡設置全面的安全防護措施，提供免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。有關阿聯酋航空在航班上提供的安全衛生防護措施。

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