2015年時參加阿爆開啟的計畫「那屋瓦」而結緣，2018年又因「PASIWALI」原住民族國際音樂節而嶄露新聲，和擔任製作導師的阿爆(阿仍仍)深度學習族語創作的排灣新聲「žž瑋琪」，21日即將發行個人首張創作專輯《žž》，專輯首波主打－〈台北風〉日前上線即造成熱議，而žž瑋琪也於11日在阿爆的Legacy專場演出「嘟，會女聲」中擔任開場特別嘉賓，老靈魂嗓音驚艷觀眾。

žž瑋琪是屏東瑪家鄉排灣族，雖從小在台北出生長大，因為外婆、舅舅而對部落生活有著深厚情感，因此創作題材往往圍繞在親情記憶。辨識度極高的老靈魂嗓音，也讓大家給了她「žž」這個代表慵懶的封號，žž瑋琪2015年開始因參與阿爆的原住民收音計畫「那屋瓦」而與阿爆結緣，她辨識度極高的聲線以及遠超年齡的老靈魂嗓音讓阿爆大為驚艷，除幫她取了一個代表慵懶的「žž」外號外，也在這幾年不斷鼓勵她進行創作與錄音，最後更成為žž瑋琪的老闆，作為專輯監製協助žž瑋琪推出個人首張創作專輯《žž》，可說是žž瑋琪的大貴人。

žž瑋琪11日在老闆阿爆sold out的爆滿Legacy專場演出「嘟，會女聲」中擔任開場特別嘉賓，帶來專輯中兩首歌曲〈台北風〉、〈Vuvu的一天〉，特別又慵懶的高辨識度嗓音驚艷全場千餘名觀眾。阿爆表示：「會唱歌的人很多，唱出故事的不多。」力挺自家新人。

žž瑋琪即將發行首張創作專輯。（Nanguaq那屋瓦提供）。

(中時 )