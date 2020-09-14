台南市政府社會局舉辦一系列「幸福重陽 安全樂活」敬老活動，今日以「大車死角暨內輪差實地體驗」揭開序幕。（周書聖攝）

台南市長黃偉哲出席重陽敬老活動，並宣誓守護長者、市府有「哲」，承諾積極推動各項老人福利。（周書聖攝）

台南市今年65歲以上長者因交通事故受傷計有3383人，其中46人不幸死亡，台南市政府社會局特別於台南正統鹿耳門聖母廟舉辦「大車死角暨內輪差實地體驗」活動，社會局邀請長輩坐上公車實際演練，以加強長輩用路安全觀念。

社會局將舉辦一系列「幸福重陽 安全樂活」敬老活動，今日以「大車死角暨內輪差實地體驗」的宣導活動揭開重陽序幕。

社會局邀請長輩坐上公車，透過車窗觀察前後輪轉彎時的半徑差異，內輪差範圍擺放汽球，公車轉彎後氣球紛紛被車輪輾爆，藉由實際操作，讓大家了解靠近大型車的危險性。

由於高齡者體力、視力、聽力、反應力逐漸退化，交通事故發生原因多為視線不佳或自身違規，台南市今年1月至9月，65歲以上長者因為發生交通事故受傷的有3383人，其中46人死亡，而死亡人數日漸攀升。

除了用路安全宣導活動外，台南市政府社會局陸續還將舉行「重陽禮金發放」、「關懷百歲人瑞」、「鑽石婚表揚」、「銀髮技藝相傳」等活動。台南市總計有261位人瑞可獲贈1萬元重陽禮金及金鎖片，65歲以上長者也可獲贈1千元。

社會局將於10月17日於國立臺南美學生活館舉行「鑽石婚表揚」活動，現場將邀請結婚超過60年以上佳偶共慶重陽。希望透過敬老相關活動，展現銀髮世代的活力，共創友善高齡的環境。

(中時 )