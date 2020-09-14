金門清末貢生王星源熱心公益，屢次救濟饑荒災民，光緒年間興泉永兵備道管元善奉旨頒授「義勇可風」匾額。（李金生攝）

「義勇可風」匾額原懸掛於王氏古厝大門上方。（金城鎮公所提供）

一落四櫸頭大厝，門前有一對葫蘆造型，象徵吉祥如意。（李金生攝）

李誠智鎮長手指處，即為古匾原來懸掛地方。（李金生攝）

金門清末貢生王星源熱心公益，屢次救濟饑荒災民，光緒年間興泉永兵備道管元善奉旨頒授「義勇可風」匾額，百餘年來一直懸掛於王氏古厝，易手購得老屋的新主人今（14）日決定轉贈縣文化園區管理所，希望古匾可以妥善保存下來。

縣文化園區管理所長盧根陣表示，這方兼有木作、泥作技藝的古匾，在材料使用上較為特殊，雖然歷經風吹雨打，但題字仍清晰可見，它反映的是金門早年因土地貧瘠經常缺糧，時有饑荒發生，仰賴地方仕紳登高一呼，賑災救人的生活環境，將接手委由專家修繕復舊。

地方文史工作者陳國興根據文獻考證，王星源是清朝貢生，以書法馳名全島，生於清咸豐元年（1851），卒於民國5年（1916），享壽66歲。舊居在今後浦南門光前路7號，為一落四櫸頭大厝，門前有一對葫蘆造型，象徵吉祥如意，並有古井一口。

王星源因地方發生饑荒，聯絡仕紳開辦平糶局，以平價糧食售給災民，救人甚多，興泉永兵備道管元善於光緒24年（1898）報請朝廷頒授「義勇可風」匾額，表彰他的義行善舉。

王星源的後人散居台灣、大陸廈門和印尼、新加坡一帶，10餘年前這幢百年古厝轉手賣給呂姓民眾，最近因草、樹叢生，金城鎮長李誠智勘查後，依據頹屋美化辦法雇工清理。呂姓新屋主決定將原懸掛於大門上，長155公分、寬66公分，走過百餘年歲月的古匾轉贈官方保管。

李誠智鎮長和盧根陣所長認為古匾深具意義，將妥善修繕保存，可用以啟迪人心，發揚社會善良風氣，未來若王氏後人有收藏意願，也可發回原主保管。

(中時 )