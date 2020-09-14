泛歐交易所（Euronext NV）周一宣布，準備向倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group PLC, LSE Group）收購義大利證券交易所（Borsa Italiana），並已提出不具約束力的收購要約。

泛歐交易所表示，已經與義大利銀行Cassa Depositi e Prestiti Equity、Intesa Sanpaolo SpA聯手對義大利證交所提出收購案，但尚不確定能否達成交易。

泛歐交易所表示，與義大利證交所結合後，將在歐洲大陸資本市場上取得領先地位，而義大利在這個壯大後的交易所集團內，將成為最大的營收貢獻者。

上周五泛歐交易所宣布正在與Cassa Depositi e Prestiti銀行協商，將共同提出向倫敦證交所集團收購義大利證交所的建議。同一日德意志交易所（Deutsche Borse）宣布，已經提出收購義大利證交所的投資案。

(時報資訊)