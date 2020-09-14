美中貿易戰、新冠肺炎加速國內工業不動產投資，帶動廠商自用、建商進場布局，而且從雙北的營運總部、桃竹的擴產需求、台中的產業升級，到南部的半導體供應鏈重置的關聯性產業投資大爆發，乃至全台遍地開花的電商、物流倉儲新需求。瑞普萊坊總經理劉美華進一步分析，從實質投資開發面來看，今年前七個月住宅建照核發量較去年同時增加7%，但工業類卻大增33%，預期後續投資交易不受疫情影響，仍能持續挑戰新高。

瑞普萊坊繼8月26日以45.68億元標出勝華科技楊梅幼獅廠後，也以總價35.13億元標脫勝華科技台中潭子區廠房(土地約1萬5286坪；廠房約5616坪），累計勝華重整案已處分不動產及設備102.15億元。

劉美華指出，瑞普萊坊在短短五周時間內連續協助勝華及華映兩大面板廠處分近百億資產，其中包含土地5.5萬坪、建物約6.8萬坪，以及動產設備，可見得在美中貿易戰及台商回流投資巨浪下，工業需求強、工業地產投資最旺。

(時報資訊)