漢翔公司在岡山區承租25公頃土地，闢建航空發動機產業園區，將帶動北高雄航太工業發展，圖為發動機。（林瑞益攝）

岡山87期重劃區將興建700戶社會住宅，而橋頭因應未來科學園區的開發，新市鎮是否規畫社會住宅，民進黨立委邱志偉日前邀請營建署、高雄市政府都發局至立法院說明進度，營建署表示，岡山社會住宅將在10月進行規畫發包作業。

只租不售的社會住宅，幫助年輕人成家立業，節省金錢支出。高雄市政府規畫在4年內完成6000戶的社會住宅，其中，北高雄相對人口較密集的岡山區，將在87期重劃區興建700戶。

營建署表示，目前岡山人口接近10萬人，87期的重劃區社會住宅預定地面積約1.3公頃，目前營建署已經補助先期規畫經費約150萬，將在今年10月將進行規畫發包作業，後續興建作業營建署也同意補助非自償性經費。

橋頭區因為人口僅3萬多人，考量自償率及供需問題，目前暫不規畫社會住宅，但未來將觀察橋頭科學園區完工後，視住宅的需求程度來做後續的規畫。

邱志偉表示，北高雄雖然人口密度較低，但在政府大力整頓淹水問題，捷運紅線往北延伸至湖內區，未來將是高雄的蛋黃區。許多產業也陸續離開大陸，回到台灣投資，除橋科外，漢翔公司承租25公頃土地，闢建航空發動機產業園區，將帶動北高雄航太工業發展。

邱志偉說，由企業投資帶動磁吸效應，將來北高雄工作機會大增、人口勢必會增加，未來北高雄潛力無窮。

(中時 )