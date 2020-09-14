加拿大政府表示，一旦決定禁止使用大陸電信巨擘華為生產的5G網路設備，可能不會針對國內主要電信商提供補償。此舉可能引發金額高達10億加幣（約台幣222億元）的重大爭議，誰來買單，預料將成為難解的問題。

路透13日報導，2名知情人士透露，若加拿大政府宣布正式封殺華為，受影響的企業已明確表示，希望因拆毀現有設備獲得賠償。

1名消息人士稱，目前尚不確定是否有明確法律，強制加拿大政府為封殺決定提供補償。政界人士也開始擔心，如果提供補償，「大眾會認為政府把10億發給大型公司」。

技術專家則分析，在實務上，很難將1家公司的5G設備與另1家供應商的4G設備結合起來。也就是說，如果加拿大電信企業與愛立信（Ericsson）合作，最終將迫使研科（Telus）和貝爾（Bell）撤掉華為的4G設備。

目前貝爾與研科並沒有公佈相關費用的具體細節。但已有估計指出，2家公司替換華為4G設備的成本，加起來需要約10億加幣。

反觀美國，美國總統川普今年3月簽署法案，提供10億美元，幫助美企替換華為、中興的產品。英國的營運商則有7年時間來更換現有的華為設備。

(中時 )