搭乘大眾運輸工具時大聲狂講手機，恐令旁人崩潰，一名男子在火車上講電話超激動，音量大到旁人甚至戴著耳機都聽得見，坐在他對面的一名女子忍不住怒瞪對方，沒想到男子竟比中指回嗆，氣得她直接PO網公審。

這名女子在臉書《爆怨公社》發文表示，「在火車上講電話，聲音可以小一點嗎？我戴耳機都被你的聲音穿透了，我們真的對誰跟你借錢、誰跟你姐借錢這件事一點都不關心！完全不知道什麼叫乘車禮儀嗎？拜託在搭乘大眾交通工具時，請秉持盡量不要影響其他旅客為前提好嗎？」

女子指出，可能因為一直瞪他，男子竟對她比了中指，女子氣得直呼「講話這麼大聲，完全不管會不會影響別的乘客，禮貌是還給家長了嗎？」

PO文一出，引起網友眾怒，紛紛回應「還有臉比中指，不要碼牠啊！」、「一堆這種沒家教的啊」、「人不要臉天下無敵」、「妳可以比回去」、「叫列車長處理」、「下次記得手機開錄影直接吉，年終提前入袋！」、「真的很討厭這種沒禮貌的人」。

(中時新聞網)