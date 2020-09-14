擬取消參加海峽論壇 國民黨記者會最新說明｜2020.09.14

國民黨原訂由前立法院長王金平16日率代表團赴廈門參加海峽論壇，卻遭央視指「求和」，引發國民黨強烈不滿。國民黨主席江啟臣和黨祕書長李乾龍今下午3點10分再與王金平會談，並定下午4時30分由文傳會主委王育敏、大陸事務部主任左正東在中央黨部說明相關爭議。先前已傳出消息，因央視主播李紅未道歉，國民黨將宣布取消出團。（王金平也確定不參加了）

第十二屆「海峽論壇」原定於9月20日在福建省廈門市舉行，國民黨並規劃由王金平率國民黨代表團參加，但因央視主播李紅在播出的一段影片中稱「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引起各界譁然，國民黨隨後即考慮取消出團或調整團原名單。雖然，國台辦後來為此發聲明澄清，表示「歡迎王金平出席論壇」，該影片亦遭央視下架；李紅昨晚在最新一期《海峽兩岸》節目上，也改口稱讚王金平在台灣政壇「有一定份量」，並說「王金平率團訪大陸有助兩岸交流」，但仍未能平息爭議。

江啟臣近日多次強調，兩岸對話、交流是海峽論壇主要目的，國民黨絕對不是為了參加而參加，交流必須在對等下進行，「央視的言論（求和論）對於交流來說有很大的負面影響，對於追求和平的人來說，是尊嚴的踐踏，先道歉再說」。

(中時新聞網)