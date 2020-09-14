新北市環保局創造「三高三流五到」深度稽查，針對高風險、高汙染、高陳情地區，以資料流、物質流、現金流勾稽，加上稽查人員眼、口、手、腳、心五到並用與科學儀器輔助，光今年就查獲19件違規，其中7家情節重大，總裁罰金額高達2190萬元。

市府近年改善淡水河水質漸收成效，全流域嚴重汙染長度從2003年的21.8％下降至今年的5.6％，也從中度汙染改善至輕度污染，不過新北市列管事業高達1300家，以傳統人力根本無法全面掌控，加上注重管線末端稽查，讓業者有規避查緝的可能。

環保局表示，「三高三流五到」即是鎖定高風險、高汙染、高陳情地區，循資料流、物質流、金錢流的軌跡查證事實，配合稽查員眼到、口到、手到、腳到、心到去發現問題及違法事證，並利用科學儀器輔助。

環保局說，自今年3月1日，環保局針對新北轄內水質異常行政區如新莊、樹林、三重、五股及蘆洲等區域全面性查核，即查獲7家業者有水質未符合放流水標準、未依許可操作等重大違規行為，其中1家放流水中有害健康物質超標11倍，移送新北地檢署偵辦中。

(中時 )