香港恒生指數14日開高，全天維持紅盤震盪，最終收盤上漲136.97點，漲幅0.56％，收報24,640.28點。國企指數上漲54.14點，收9.806.64點，漲幅0.56％。全天成交996.5億港元，不足千億港元。

東方財富網報導，展望後市，安信國際表示，中期而言依舊看多，因為環球寬貨幣環境、加上經濟持續復甦，以及港股低估等，都是看多的主因。國泰君安指出，當前港股呈現震盪走勢，中期重要支撐在23,000點，短期市場關注在盈利確定性較強的必需消費、物業管理、黃金股等。

(工商 )