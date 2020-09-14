2020美國網球公開賽男單亞軍小祖維瑞夫（Alexander Zverev），賽後致詞透露，父母新冠肺炎病毒檢測呈陽性，因此這次無法一起到美國紐約為他加油。

23歲的小祖維瑞夫今年美網男單爭霸6比2、6比4、4比6、3比6、6比7（6比8）飲恨27歲奧地利好手提姆（Dominic Thiem），頒獎典禮上接過亞軍獎盃時，小祖維瑞夫看起來情緒波動頗大，致詞他先感謝父母無怨無悔支持他挑戰網球，隨後透露父母這次無法同行的原因。

「我的父母過去不論大小賽事，都會到場鼓勵我。」小祖維瑞夫邊講邊眼眶泛淚，「但他們在美網賽前確診新冠肺炎，不能一同來紐約，我很想他們，這次美網真的挺難熬的。」

小祖維瑞夫補充：「他們身體狀況還不錯，後來的檢驗結果也呈現陰性，但就整場比賽來說，握有2盤絕對領先，卻在第五盤搶七大戰輸掉，真的是很遺憾的一場比賽。我現在心情是挺激動的，壓根記不得我說了什麼，過去這兩周對我來說很不好過。」

(中時 )