高市副市長林欽榮（中）要求周三提出完整報告，並於周四對外公告。（柯宗緯攝）

高市副市長林欽榮（右）負責督導此次乙烯外洩事件，要求業者及市府內部必須做檢討精進。（柯宗緯攝）

高市前鎮區上周爆發乙烯管線外洩事件，今（14）日高市府召開記者會說明報告進度及內容，但關鍵的洩漏點迄今未找出來，針對洩漏原因為何？負責管線操作的業者華運倉儲指稱「這個問題是大哉問」，副市長林欽榮當場回嗆，「你不能告訴我大哉問，限你在禮拜三給答案」。

高市府今早與華運倉儲、3家管線業者及跨局處、外部專家學者召開「前鎮乙烯外洩事件第一次檢討會議」，下午則正式對外召開記者會，包含林欽榮、經發局長廖泰翔、環保局長張瑞琿、華運董事長張鴻江、台塑協理蔡奇麟、台氯副總廠長李泰堅、亞聚林園廠長陳俊宏等人一字排開說明，全程近1小時。

林欽榮提到，這次乙烯外洩管線全長合計22公里，橫跨前鎮、小港、林園三區，一束3管，包含台氯、亞聚、台塑乙烯已在9月13日全管排除，後續做氮氣吹驅檢查，氮氣壓力增壓必須到35公斤每一平方公尺，才能進行數小時壓力測試，動作還沒有完成。

林欽榮指出，希望不到40小時之內完成持壓檢漏作業，這樣請市民要忍耐給予一點時間，但前提是目前所有乙烯全部排空，沒有任何危險，要做一次到位徹底解決查出漏點，問題在哪裡，請各位給我們多一點時間。

此刻已全面展開查漏，林欽榮指出，要求經發局必須依法執行咎責，尤其優先對華運倉儲依法追究責任，另未來針對前鎮、小港、林園三個行政區，市府將深化管線監控、空氣監測作為，提出「天與地計畫」，希望在1年半時間完成3D管線圖資並向中央申請前瞻計畫。也希望建制毒氣示警系統，開發偵測毒氣的APP。

林欽榮表示，市府內部將整合四個單位，包括管線中心（OPS）、工務局挖管中心、消防局監控中心、環保局通報中心等通報系統，要檢討快速、科技化、智慧化、面對市民及時公開化、媒體公開化，立即危機解決速度加快。

林欽榮也指示，下次是檢討會議在周三上午9時召開，要求所有業者必須具體提出整合型報告，內容必須幾項重點，包括這次事件原因，哪條管線漏、漏點在哪、漏點開挖復建施工作為、市政府相關單位如何配合、市府必須明確把究責法令依據及罰度寫出來，後續業者以及後續業者聯防的精進作為等，周四報告要正式對外公布。

「要求別人刮別人鬍子，自己要刮自己！」他也責令市府所屬機關，一周之內，也就是9月21日前，責由ops所屬的經發局、工務局、水利局、環保局、消防局等立即召開會議，這次有驚無險危機化解之後，應更精進之對策，以及後續如何修改法令，與法令的修改還要送送到議會等等，奉市長核定之後，要把這個訊息公布在市府的網站。

廖泰翔則說，未查明洩漏原因及確保市民生命財產與城市安全無虞前題下，禁止該3條工業管線復用。針對這次事件是否違反空汙法及觸犯刑法公共危險罪部分，將成經發局、環保局、水利局、工務局及法制局等相關單位組成工作小組，秉持勿枉勿縱查察究責。

媒體問及目前抓漏進度，是否可能在周三前查明原因？華運董事長張鴻江指出，管線施壓現在做到22公斤，但要證明管線還是正常，操作壓力必須增壓到平常的35公斤，但到底是什麼原因？這個問題大哉問，到時候還要再去想辦法去找答案。

林欽榮聽完不悅說，「你不能告訴我大哉問，你要給我答案，限你在禮拜三給答案」，再多的科技都沒用，落實自我檢查落實，政府到位，那才是真正可以解決。

(中時 )