樂天桃猿與中信兄弟的本壘改判爭議餘波盪漾，今日聯盟召開總教練會議，各隊總教練與技術部、賽務部一起討論，再次說明認定標準，今年賽季將繼續依照共識執行，若有需要修正的部分，最快明年初會議提出後才會執行。

中職季中總教練會議由聯盟副秘書長王惠民主持，此次會議目的為針對爭議引發的問題進行討論，裁判長張展榮強調，「今年剩餘賽季一樣按照規則補述3.25執行，會議中有向各隊逐條做解釋。」

王惠民表示會議中有與各隊總教練達成共識，也有聽取總教練意見，並再次與各隊確認執法認定標準，總教練也有提出看法，不過確定季中不會立刻修改規則，今日所提出的看法會列入參考，年底除了內部討論外，也會參考國外看法，若有修訂，會在明年總教練會議提出，取得共識再執行。

陳家駒阻擋封壘是採用規則補述3.25第c項「捕手規範-阻擋之定義」中的【註】「封壘的概念與認定意即原本可能安全得分的跑壘員，確實因捕手腳之違法站位造成阻擋而無法觸壘被觸殺出局時，則可成立捕手違規。」

王惠民表示，由於規則文字活用空間大，因此這次會議有舉例子和轉播截圖說明，讓認定標準更明確，「基本精神如果是安全上壘就沒有阻擋問題，如果是出局才有阻擋問題。阻擋認定標準，還沒接到球不能在行徑路線上，盡量避免衝撞，衝撞只有一種時候合法，就是傳球傳歪了，不得不移動位置接球，才不算衝撞，捕手順勢觸殺時不能用膝蓋、護具、手肘、前手臂阻擋。」

而中職裁判組督導周駿勝則說，目前沒有規定寫出本壘板被擋住多少算阻擋，但捕手基本上不能擋住本壘板，也盡量不要在本壘後接球，當下情況都由現場主審、技術委員認定。

(中時 )