郭新政與盛竹如製作「誰摔死了李新」系列影片，影射李新義妹林麗君及其丈夫黃明烈與李新墜樓有關，遭夫妻倆提告求償每人300萬元，共600萬元，但台北地院認為，影片內容多屬意見表達，判郭、盛2人免賠，可上訴。

前台北市議員李新2017年墜樓身亡，郭新政、盛竹如以懸疑角度拍攝「誰摔死了李新」系列影片，片中影射許多人皆與墜樓事件相關，因而遭到許多人提起民、刑事訴訟。其中，前立委羅淑蕾自訴加重誹謗，北院日前已判郭、盛無罪。

另外，影片中質疑林麗君在2017年9月28日墜樓當天，戴著口罩出現在案發現場，被媒體誤認成郭新政卻未否認，疑是假冒郭，在旁的黃明烈也不發一語，匆匆離開，影射兩人有其他動機，林、黃認為名譽受損，不僅控告刑事加重誹謗，還提民事求償600萬元。

刑事部分台北地檢署已不起訴處分，民事部分，北院民庭法官認為，林麗君被誤認成郭新政時，沒有否認就搭車離去，一旁的黃明烈也沒澄清，客觀上足以使記者誤會，導致後續報導均將墜樓案件與李、郭感情因素作聯想，反而是郭的名譽被影響，郭才因此會製作「誰摔死了李新」系列影片。

法官指出，影片內容大多是郭新政意見表達及自我澄清，並非出於惡意，而盛竹如受邀擔任旁白，相關台詞、文稿都是郭提供，盛只是基於新聞專業執行業務，報導前也已經過查證，故判2人免賠。

(中時 )