連續5年，都有不同的台灣音樂人受邀參與韓國全州國際音樂節。圖為今年參與的音樂家，左起為古箏演奏家楊懿惟、笛演奏家林小楓、打擊樂演奏家方馨。（李欣恬攝）

從小喜歡跑田徑、打撞球，卻走上打擊樂的路。新生代打擊樂手方馨16日將與立方體重奏，首登韓國全州國際音樂節，預計透過網路直播，和全球13國家的樂手接力演奏開幕音樂會。

方馨表示，打擊樂和打撞球極為類似，「都需要靜下心專注面對眼前所需完成的事，仔細推敲譜面上的音符，就像推算如何把每一顆球打進洞裡，需要縝密計算和靈活思考。」

方馨曾獲義大利PAS國際打擊樂大賽定音鼓首獎，她來自高雄，出生於1984年，畢業於英國倫敦皇家音樂學院，現為台北市立國樂團的定音鼓演奏員。

方馨表示，母親從小希望她能有賢淑的氣質，因此安排她從5歲開始學鋼琴，她一路彈琴不間斷，國小參加田徑隊，國中考上前金國中音樂班，「媽媽希望我保持端莊，像是演奏鋼琴、揚琴、古箏的優雅形象，但我知道自己內在有個狂野的靈魂，國中短暫學過揚琴，很快就改學打擊樂器。」

打擊樂器很符合方馨內在狂野的個性，但她亦動亦靜，高中時期家裡搬家，社區有撞球台，她迷上打撞球，高三參加全國運動會，拿下撞球項目第三名，「本來可因此保送東華大學運動休閒系，但我晚了一天報名，加上家裡還是希望我走音樂的路，我自己也很喜歡練琴，不過撞球至今仍是我重要的休閒活動。」

在英國留學五年，方馨表示她從恩師伊恩．賴特（Ian Wright）學到打擊樂重要的觀念，「要謹慎面對你眼前的樂器，任何樂器都不應該承受你的不成熟，所有打出來的音色，都要經過思考，否則就是不夠負責。」

因此，除了琢磨傳統鑼鼓、定音鼓的打法，方馨也期許能試驗打擊樂的更多可能性。這回與方馨全州國際音樂節上演出的樂手，還包括琵琶演奏家蘇筠涵、笛演奏家林小楓以及古箏演奏家楊懿惟，選定的曲目以江南絲竹古曲《老六板》為主題，加上即興變化演奏。

資深樂評人林芳宜觀察，全州國際音樂節是韓國規模最大、經費預算最高的表演藝術節慶，「全州是聯合國教科文組織指定的傳統曲藝板索里發源地，這個音樂節可看見他們維護傳統音樂的態度，台灣連續5年都有樂手受邀參與全州國際音樂節，顯見台灣音樂的多元性被看見，台灣樂手也可從中看見世界各地的音樂種類。」

(中時 )