原本屬於超級肥胖族群的黃先生（左），1年內成功減去75公斤，義大醫院展示同等重量的礦泉水；右為義大亞洲肥胖醫學研究中心主任宋天洲。（林瑞益攝）

義大醫院成立亞洲肥胖醫學研究中心，該中心以南台灣為起點，針對肥胖相關疾病，如糖尿病、高血壓、脂肪肝等，進行有利於肥胖症治療的研究，並攜手產、官、學、研界共同成長。

義大醫院院長杜元坤14日在致詞時感謝醫界前輩的蒞臨指導，也感謝醫師宋天洲擔任義大亞洲肥胖醫學研究中心主任，讓民眾透過醫研結果，能活得更加健康。宋天洲說，這只是一個起步，希望未來有更多人士加入團隊。

被診斷為超級肥胖的案例之一的36歲黃先生原本是163公斤，他接受腹腔鏡袖狀胃切除手術治療，1年內成功減重75公斤，因此，他在服務的傳產業升為主管職，也結交了女友。

他說，瘦身之後，感覺精神更加清爽，每當他有念頭想吃東西時，就會想起院方團隊的叮嚀，讓他成功減重。宋天洲表示，要持續控制1至2年，徹底改變飲食習慣，才算成功。

肥胖是健康殺手，根據台灣流行病學統計，在2016年時BMI（身高體重指數）大於35的重度肥胖盛行率為1.6％，以此推算，在2025年的重度肥胖人口會超過50萬人，BMI愈高，相對其死亡率愈高。

BMI大於50屬於超級肥胖，宋天洲表示，這類患者的手術與麻醉風險高於一般民眾，因此從術前、術中到術後都要有良好的臨床管理；在術前評估檢查項目也有別於一般減重病人，尤其在麻醉評估要更加嚴謹，須留意用藥史、心肺功能、術中患者擺位等。

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(中時 )