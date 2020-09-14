儘管特斯拉股價近來大失血，投資人仍樂觀期待這家電動車龍頭在即將到來的「電池日」，發表令人眼睛一亮的新產品。然而，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在8月時曾在部落格撰文談及，儘管電動車是優越的短程交通工具，但恐怕永遠不會是長程旅途的可行方案，因為需要的電池太大且重。對此，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上開嗆比爾蓋茲，根本「ㄧ無所知」。

美國財經媒體報導，比爾蓋茲指出，基於環保，全世界的確應盡可能使用像電動車這樣的潔淨能源作為旅途工具，但是如果是重型或長程的交通工具，例如輪或船飛機，恐怕難以使用電動方式，永遠不會是可行方案，因其需要大量用電，將必須背負既大且重的電池，因此生物燃料可能會是較好的選擇。

報導並提到，比爾蓋茲還在該篇文章「稱讚」那些發展電動卡車的業者，包含福特（Ford）、通用汽車（GM）、Rivian及Bollinger等業者，卻獨漏了特斯拉的Cybertruck。

馬斯克後來在推特回復時，只強調他根本「ㄧ無所知」（He has no clue）。

報導表示，特斯拉一直致力研發能夠行駛500英里（804.7公里）的重型運輸工具，2017年即發表名為「Semi」的商用電動卡車，預計在2021年展開第一波交車。雖然曾兩度延後交車時程，但馬斯克對這項產品極具信心。

此外，根據彭博富豪指數顯示，比爾蓋茲是世界富豪排行榜第二名，馬斯克則為第四名。由於特斯拉股價在近期內增逾三倍，馬斯克的財富因此大增，在世界富豪中名列前茅。

(中時新聞網)