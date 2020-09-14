我國目前養豬頭數達551萬頭、養牛頭數達15.2萬頭，然而畜牧糞尿排放到環境對河川水質已造成嚴重污染，環保署與桃園市政府合作推動於弘智畜牧場設置厭氧發酵處理槽及沼氣發電集運設備於今(14)日啟用，為北台灣首座沼氣發電綠能設施，預期每日可減少160公噸畜牧尿排入河川，每日產生沼氣轉化成綠電，可供80個家戶使用。

環保署表示，桃園市養豬產業目前在養約有14餘萬頭豬，年產值約23億元，數量排名全國第7，環保署與桃園市政府合作推動於弘智畜牧場設置厭氧發酵處理槽及沼氣發電集運設備，收集弘智畜牧場及合信畜牧場共計5346頭豬隻畜牧糞尿，集中處理並用來沼氣發電，預期每日可減少160公噸畜牧尿排入河川。

另外每日蒐集之沼氣量為801.9立方公尺，預估每日發電量為1203KW，每日產生沼氣轉化成綠電，可供80個家戶使用，每年減少9.5公噸二氧化碳排放量。為北台灣首座沼氣發電綠能設施。

環保署指出，環保署自2016年起推動畜牧糞尿資源化利用，將畜牧糞尿由廢棄物轉型為資源化料源及產物，還肥於田，有利農村資源再利用，改善河川污染及鄉村臭味問題，並減少溫室氣體排放。截至今年8月底，全國已通過1388場畜牧場採行畜牧糞尿資源化利用措施，核准施灌量每年達653萬公噸，核准施灌量比率達22.5％。

(中時 )