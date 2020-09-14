美國國務卿蓬佩奧週一宣布，美國駐華大使布蘭斯塔德卸任。在他任內，中美關係急劇惡化。

布蘭斯塔德曾兩度出任愛荷華州州長，也是美國總統川普2016年競選總統早期重要的支持者。他在2017年夏天抵達北京，曾對利用同大陸領導人習近平的個人關係建立緊密連結報以高度期望。

然而，他發現自己身處川普總統貿易戰的前線，而到了今年，局勢呈螺旋式下降，對許多人來說，這預示著全世界兩個最大的經濟體正在進入一場冷戰式對抗的新時代。

紐約時報報導指出，為何布蘭斯塔德會在距離總統大選僅數月前離任仍不清楚。北京大使館沒有立即就蓬佩奧的聲明置評，後者在推特上說，總統過去選擇布蘭斯塔德是「因為他有數十年和中國打交道的經歷，使其成為代表本屆政府以及維護美國利益和理念的最佳人選」。

布蘭斯塔德現年73歲，比起大使館裡的許多前任，他保持了低調的形象。儘管這在一定程度上也反映了川普自己作為對華問題公開使者的重要角色。大使曾私下會見習近平，他在後來成為中國領導人的習近平還是一名縣級幹部時第一次見到他，當時習近平訪問了美國農村地區，但那次的私人關係未能轉變為更親近的連結。

報導表示，布蘭斯塔德曾在中國境內旅行，並於2019年罕見地訪問了西藏。但隨著貿易和新冠病毒大流行引發的緊張局勢升級，他建立良好關係的努力經常面臨來自中方的阻力。

上週，美國國務院抱怨稱，中共的主要報紙《人民日報》拒絕刊登布蘭斯塔德的一篇評論文章。布蘭斯塔德希望像他在華盛頓的同行、中國駐美大使崔天凱經常做的那樣，將自己的觀點直接傳達給中國讀者。

國務院在一份聲明中表示:「《人民日報》的回應再次暴露了中共對自由言論和認真嚴肅的思想辯論的恐懼」《人民日報》則回應稱，布蘭斯塔德的文章「有明顯事實錯誤和充滿偏見」。

(中時 )