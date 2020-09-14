電價連5凍 10月起每度維持2.6253元 16:542020/09/14 中時新聞網 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電價連5凍。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部14日召開電價審議委員會，會後記者會宣布10月起電價繼續維持不動，平均電價維持每度2.6253元。 經濟部解釋，由於上半年國際能源價格處於相對低點，油價正在逐步回升，且預估明年國際原油價格可能上漲，加上台電配合核後端營運費用重估，都讓台電營運成本增加，實際增加金額與台電全年盈餘接近，因此本次電價不調整。 (中時新聞網) #電價 #經濟部次長曾文生 #國際燃料 #低檔 #邁入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館延長補助至年底 費用降至800元 15:062020/09/14 生活 亞太電信Gt TV首場5G 4K多視角演唱會10／17熱血開唱 13:122020/09/14 科技 《類股》世紀鋼熄火 鋼鐵低價股求表現 10:342020/09/14 財經 無畏股市震盪 特別股資金簇擁 04:102020/09/14 投資理財 鋼廠接單暢旺 Q4營運強彈 04:102020/09/14 證券．權證 臺灣國際農業週 獲臺灣會展獎首獎 04:102020/09/14 產業．科技 疫情陰霾衝擊 亞太區飯店業將呈U型走勢 14:192020/09/14 財經 盤中零股交易將上路 證交所推成交價穩定措施 15:322020/09/14 財經 漢光兵推登場 因應共軍轉向犯台或奪島 04:102020/09/14 政治要聞 重要賽事回籠 運彩業績強強滾 04:102020/09/14 投資理財 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 央行棄守新台幣29.5元防線 升至近二年半新高 - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 電動卡車引戰 世界富豪老四嗆爆老二：ㄧ無所知 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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