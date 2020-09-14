經濟部14日召開電價審議委員會，會後記者會宣布10月起電價繼續維持不動，平均電價維持每度2.6253元。

經濟部解釋，由於上半年國際能源價格處於相對低點，油價正在逐步回升，且預估明年國際原油價格可能上漲，加上台電配合核後端營運費用重估，都讓台電營運成本增加，實際增加金額與台電全年盈餘接近，因此本次電價不調整。

(中時新聞網)