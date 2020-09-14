桃園市龜山區龍壽里70多歲男性，8日出現忽冷忽熱、發燒症狀至診所就醫，因症狀持續且伴隨頭痛情形，11日再次就醫並轉診住院，12日肢體出現紅疹，經衛福部疾管署採檢送驗後研判確診，為龜山區第1例確診個案，桃園市目前累積16例確診案例。

桃園市衛生局表示，該名男性自營工廠，平時活動地以住家及新北市三峽區五寮尖山一處菜園為主，另曾於8月29日至桃園市大溪區石門水庫溪洲山登山步道爬山，活動史與桃園市前15例本土病例無直接關聯，感染源尚待釐清，不排除其他活動地有不顯性感染者。

衛生局已完成個案住家50公尺環境病媒蚊密調、孳生源清除及戶外化學防治作業，並將針對鄰近住戶及場域實施逐戶衛教、戶內孳清及化學防治作業，也呼籲醫療院所提高警覺加強疑似個案通報作業。

衛生局呼籲民眾應配合清除家戶內外積水容器，如未主動妥善管理、清除積水容器致孳生病媒蚊幼蟲，經查核發現，將開罰3千元到1萬5千元罰鍰，截至目前已裁處12件，共計3萬9000元。

(中時 )