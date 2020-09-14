金融海嘯以來最大減幅 7月受雇人數較去年同月少4.3萬人 17:012020/09/14 工商 于國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計總處14日公布受僱與薪資調查，受疫情持續影響，7月受僱人數較上年同月減少4.3萬人，為近11年同月最大減幅，也就是金融海嘯以來最大減幅，顯示勞動市場依然受到疫情的影響。 國勢普查處副處長陳惠欣表示，7月受僱人數比6月增加，這應該是受到暑期工讀生增加（季節因素）所致，若與上年同月觀察則會發現依舊減少4.3萬人，比6月的減幅又擴大了一些，這說明疫情對勞動市場的影響仍在。 依各業觀察，不論是製造業、住宿餐飲業或批發零售業的受僱人數，今年7月還是與疫情發生前（去年底）有一段距離。 (工商 ) #最大減幅 #受僱人數 #主計總處 #疫情 #金融海嘯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 群益證券看本周指數區間12,500-12,900點 08:492020/09/14 財經 澳洲維多利亞省14日新增確診數 降至近三個月最低 10:542020/09/14 財經 宅經濟續航 穎台今年獲利戰高峰 04:102020/09/14 產業．科技 新興亞洲永續債 低利時代收益型核心優選 04:102020/09/14 投資理財 無畏股市震盪 特別股資金簇擁 04:102020/09/14 投資理財 8月BEI下滑 銀行暫觀望未看空、保守仍有期待 14:212020/09/14 財經 SMAT籲衝刺「2024電動機車破百萬輛」 17日舉辦產業聯署 15:332020/09/14 財經 《國際經濟》進口萎縮仍嚴重 印尼8月貿易順差估21億美元 16:312020/09/14 財經 《商情》產量升 馬來西亞棕櫚油期貨走跌 10:172020/09/14 財經 《國際產業》供過於求陰霾籠罩 原油市場短空長多 08:522020/09/14 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 存股價值浮現 專家點名8檔金融領息股 - 財經 - 工商 央行棄守新台幣29.5元防線 升至近二年半新高 - 財經 - 工商 川普要第二個華為死？蘋果恐中彈 台廠撿到槍 - 財經 電動卡車引戰 世界富豪老四嗆爆老二：ㄧ無所知 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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