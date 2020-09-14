主計總處14日公布受僱與薪資調查，受疫情持續影響，7月受僱人數較上年同月減少4.3萬人，為近11年同月最大減幅，也就是金融海嘯以來最大減幅，顯示勞動市場依然受到疫情的影響。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，7月受僱人數比6月增加，這應該是受到暑期工讀生增加（季節因素）所致，若與上年同月觀察則會發現依舊減少4.3萬人，比6月的減幅又擴大了一些，這說明疫情對勞動市場的影響仍在。

依各業觀察，不論是製造業、住宿餐飲業或批發零售業的受僱人數，今年7月還是與疫情發生前（去年底）有一段距離。

(工商 )