瞄準中秋烤肉商機，黑橋牌翻玩創意，繼烏魚子香腸、墨魚香腸、啤酒香腸、豆腐香腸等之後，14日宣布首度推出有異國風味的「章魚燒香腸」、「韓式泡菜巨無霸熟香腸」，前者主打將黑橋牌原味香腸拌入章魚切丁肉塊，並利用鰹魚露提鮮及柴魚粉，呈現出經典日式章魚燒風味；後者則是以巨無霸熟香腸為基底，尺寸比黑橋牌原味香腸大40％，並包裹滿滿韓式泡菜餡料，以特色日韓風味香腸搶市！

此外，黑橋牌今年也推出頂級烤肉新品「黑豬里肌排-蜜汁香草風味」，黑橋牌表示，該款新品選擇飼養期較長、肉質熟程度更佳的台灣黑豬，並精選結實有彈性的里肌肉部位，口感扎實富有嚼勁，再以特製濃郁香草、香甜蜜汁調味；另外還有組合裝「極品台灣黑豬-頂級烤肉組」、「燒烤派對-無肉不歡烤肉組」，讓消費者選購方便。

針對送禮需求，黑橋牌指出，除了肉製品經典禮盒外，今年特別新推出結合茶葉與酥餅的「平安喜悅」禮盒，內容物包含黑橋牌招牌肉乾、台灣特有的台茶18號茶葉，以及福爾果酥、波蘿芋泥奶黃酥、烏豆沙蛋黃酥等各式小點，包裝外盒也以象徵吉祥的白鹿設計，傳達祝賀福祿吉祥、平安喜悅之意。

黑橋牌表示，即日起黑橋牌網路商城、門市專櫃同步推出中秋肉品、禮盒等各式超值優惠，還有客製化禮盒的服務。

(工商 )