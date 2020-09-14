呂祖懿憑藉教師羅仲修（右）助力，2019年在俄羅斯喀山國際技藝競賽奪下銀牌獎為國爭光。（三重商工提供／戴上容新北傳真）

三重商工教師羅仲修熱愛教育，熱血的他陪著畢業生呂祖懿全台跑透透精進汽修技藝，去年呂祖懿遠赴俄羅斯參加世界比賽，榮獲銀牌為國爭光，教師羅仲修12日則榮獲今年新北市SUPER評審團特別獎，三重商工校長林清南表示，羅仲修人緣佳，是學校教師會長，當選SUPER獎實至名歸。

據了解，師大畢業、97學年度任職於三重商工教師羅仲修，個人對汽車修護別有研究，當上教師以後投入學生選手技術養成，羅仲修發展出三重商工特有訓練團隊，他所帶的學生屢次在工科技藝競賽、全國技能競賽中獲獎。

三重商工畢業生呂祖懿在高中期間獲取國手資格，當呂祖懿升上大二時，告知羅仲修他對汽修的熱情，羅仲修不因為學生畢業中斷教學，他透過自己人脈，引薦呂祖懿全台趴趴走學習各種汽車維修技巧，呂祖懿憑藉昔日教師助力，2019年在俄羅斯喀山國際技藝競賽奪下銀牌獎為國爭光。

三重商工校長林清南表示，羅仲修思考正向，在校有高人氣並擔任學校教師會會長，此外羅仲修也致力爭取教育機會與經費，提升學生技術精進，校方也與許多汽車大廠BMW、賓士車廠合作提升鈑噴等技巧。

新北市教師會兼新北教產秘書長蔡太裕表示，super教師獎項是由新北市教育局代表、家長團體代表、校長團體代表及歷屆super教師代表共同組成，遴選過程包含到校訪視，經過謹慎的會議選出；羅仲修則謙虛回應，很高興能當上三重商工的教師，讓他有舞台發揮他的才能。

(中時 )