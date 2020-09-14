國民黨因為對岸央視頻的「求和」說，改變了本來要參加海峽論壇的決定，今天正式宣布不會以政黨形式參加海峽論壇，前立法院長王金平稍早也說，國民黨中央決定不去他就不會去，但國民黨對於個別黨員若以民間形式參加並不會特別禁止。

國民黨文傳會主委王育敏表示，之前基於為了兩岸和平對話開一扇窗、基於民間互惠需求，原本宣布由王金平代表國民黨，率團出席海峽論壇，但因為近日央視頻出現不當「求和」說，讓交流美意變調。

王育敏說，衡量現在兩岸整體氣氛，並不利雙方交流對話，因此宣布國民黨代表團不以政黨形式參加。任何不當評論或行為都足以讓善意互信受到傷害，國民黨主張應該基於對等跟尊嚴交流，未來持續為兩岸交流對話做努力，感謝相關單位在此次交流活動付出的努力，祝福海峽論壇順利圓滿。

對於王金平是否會以個人名義出席，王金平稍早受訪表示，黨中央不去他就不會去。國民黨大陸事務部主任左正東表示，王金平是國民黨忠貞黨員，事實上王金平上周五就跟黨中央說過，出席與否由黨中央決定。

不過對於其他國民黨員是否還是會參加海峽論壇，王育敏則表示，國民黨的立場就是不以政黨形式參加，但海峽論壇已經行之有年的民間交流活動，個別黨員要用民間形式去參加，國民黨沒有鼓勵或不鼓勵的問題。

左正東表示，國民黨最後決定不去的理由，最主要的因素是國民黨從政黨員以及台灣社會對這件事的看法，如今沒改變的跡象，如果還是依照原定安排出席，可能會造成兩岸民意衝撞，對兩岸交流發展並沒有幫助。

至於所謂央視頻的書面道歉一事，左正東則說，這是錯誤訊息，國民黨並沒有收到央視頻的書面道歉，只有看到央視頻的一個澄清說法。

(中時 )