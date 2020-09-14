國立中山大學5月締結高雄榮民總醫院為主要教學醫院，日前正式聘請前高榮副院長鄭紹宇擔任「學士後醫學系」籌備處主任。中山大學強調，借重鄭紹宇教學研究及診療經驗，結合中山最新醫學科技，未來將創建「公費醫療生態系統」，培育離島偏鄉的「仁醫」。

中山大學校長鄭英耀認為，中山成立學士後醫學系，能有效去除醫療商業化及南北城鄉醫療資源落差問題，期盼公費醫學生在鄭紹宇的帶領下，提升偏鄉醫療能量。

鄭紹宇曾協助高榮獲得2019醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦的國家醫療品質獎，8月更當選臺灣醫療品質協會理事長。鄭紹宇過去曾在榮總蘇澳、員山、嘉義、灣橋等區域醫院擔任院長，重視偏鄉醫療服務。

鄭紹宇數年前曾在蘇澳協助推動救護教育訓練、發放「阿公的藥包」，改善當地漁民慣用正露丸加眼藥水塗抹治療外傷的陋習。他也在宜蘭員山當地設置「醫療緊急救護站」，推廣因地制宜、視病猶親的醫療觀點。

鄭紹宇表示，台灣缺乏對公費醫師的支持系統，導致偏鄉醫療常發生「公費醫師只想把時間熬過去，期滿就不再回來」的結構性問題。未來中山將規劃公費醫學生在學時至偏鄉投入社區醫療及志工服務，畢業後擔任「小鎮醫師」，擁有足夠的臨床經驗後回到醫學中心進修或出國深造，再將學研創新成果共享給學校和醫學中心，形成生生不息的「公費醫療生態系統」。

鄭英耀強調，學士後醫學系將與世界醫學教育趨勢接軌，從慎選醫學生開始，提供先進智慧型的教育硬軟體設施，創新醫學教育課程，為台灣偏鄉培養優質醫師。

(中時 )