嘉義市衛生局近日陸續到嘉市3大夜市、7大傳統市場進行宣導，並發放「豬肉來源產地標示貼紙」給業者。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局近日陸續到嘉市3大夜市、7大傳統市場進行宣導，並發放「豬肉來源產地標示貼紙」給業者。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局近日陸續到嘉市3大夜市、7大傳統市場進行宣導，並發放「豬肉來源產地標示貼紙」給業者。（呂妍庭攝）

嘉義市衛生局近日陸續到嘉市3大夜市、7大傳統市場進行宣導，並發放「豬肉來源產地標示貼紙」給業者。（呂妍庭攝）

因應明年含瘦肉精美豬來台，嘉義市全面部署，嘉市衛生局近日陸續到3大夜市、7大傳統市場進行宣導，並發放「豬肉來源產地標示貼紙」給業者，呼籲年底前全市上千家使用豬肉的商家、食品業者都要標示豬肉來源，一進入明年元月加強稽查期，只要確認業者標示不實就開罰。

嘉義市政府堅持瘦肉精不得檢出一貫立場，目前《嘉義市食安自治條例》修正案已送進市議會待審議，衛生局也馬不停蹄，針對豬肉及加工肉品業者，陸續前鎖定文化路、嘉樂福、彌陀觀光夜市約85家攤商，以及7大傳統市場300家攤位進行宣導，同時發放衛生局自製的豬肉來源產地標示貼紙。

衛生局食品藥物管理科長張育彰表示，因含瘦肉精美豬議題發酵，接連有店家反應對來源標示貼紙有需求，且衛生局為迎合業者需求，除國產豬肉版本外，也提供空白貼紙款式，提醒店家若使用進口豬肉，也要清楚揭露標示來源國，以供消費者選購判斷。

衛生局指出，清楚標示肉品來源為食安的重要一環，此次加強針對市區夜市與傳統市場的部分進行宣導，派員以輔導方式，協助食品業者標示「豬肉原產地」，並比對進貨來源憑證，確認標示正確性，讓業者知道原料貨源明確很重要，做好「溯源」，抽驗若有問題可立即追蹤，並提醒業者保存「進貨來源憑證」等資料，來源憑證以書面或電子化方式保存至少5年。

現衛生局定調即日起至年底前是第一階段「輔導期」，將輔導上千家餐飲業者做好自主管理，一跨過明年1月1日就進入第二階段「加強稽查期」，屆時將派員稽查轄內所有食品業者是否標示豬肉原產地，同時比對進貨憑證資料，如有疑慮就送檢。

張育彰說，因自治條例修正案尚未通過，目前規畫如獲議會支持通過，未來一旦查到標示不實違規者，超過中央規定萊克多巴胺殘留容許量，就以《食品安全衛生管理法》開罰，如低於中央的標準就用自治條例裁處。

(中時 )