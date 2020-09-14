日本自民黨本（14）日改選總裁，對台灣友好的內閣官房長官菅義偉以壓倒性票數順利當選，離獲選首相只剩一步。外交部表示，菅義偉在官房長官任內曾多次表示，支持台灣參與WHO等國際組織。我國衷心期盼在菅義偉領導下，台日友好關係日益蓬勃發展。

外交部發言人歐江安表示，有關日本自民黨改選總裁，結果由菅義偉當選出任，外交部密切關注日本自民黨總裁選舉及新首相選舉相關發展，我方也祝賀其當選自民黨總裁。

她說，菅總裁在官房長官任內曾多次表示，台日雙方共享自由、民主、人權、法治等基本價值，彼此是重要的夥伴與珍貴的友人，並表明支持台灣參與WHO等國際組織。

外交部強調，日本自民黨與我國具有長久交流歷史，關係密切。自民黨青年局每年組團訪台，熱心促進台日友好，是推動雙方往來的重要管道。我國衷心期盼自民黨今後在菅總裁領導下蒸蒸日上，台日友好關係日益蓬勃發展。

(中時 )