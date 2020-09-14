來自俄羅斯的模特兒嘉琳娜(Galina Fedorova)，因性感美豔外型登上《花花公子》雜誌，近日她與攝影師男友到義大利拍攝封面照時，搭乘的小艇在海面上翻覆，雖男友立刻求救，但嘉琳娜被發現時已溺斃，事後義大利當局調查此案，竟有驚人發展，懷疑這是一場間諜機密行動。

35歲的嘉琳娜是走性感路線的模特兒，更因此成為「兔女郎」，日前她跟攝影師男友造訪義大利撒丁島，準備在該處海域拍攝雜誌封面照，卻發生了意外，搭乘的小艇在海上翻覆，兩人雙雙落水，男友隨即向附近船隻求救，但當時眾人卻找不到嘉琳娜的蹤跡。

義大利警方接獲報案後，派出救援直升機在海面上進行地毯式搜索，只是當他們發現嘉琳娜時，她早已溺斃，之後警方勘驗現場，竟在小艇上翻出手機、筆電、無人機、拍攝服裝以及許多空酒瓶，乍看會認為是喝醉酒後所發生的意外，但當局深入調查後，發現案情不單純。

首先是兩人所處的地理位置，義大利政府表示撒丁島附近有北約歐洲基地，地處偏僻，平時不會有人到那附近，也不會對外開放，而小倆口到那裡的理由竟是拍封面照，還帶著無人機，相當可疑，因此被懷疑是在執行祕密任務，不排除嘉琳娜是俄國美艷間諜，幫《花花公子》及《閣樓》等情色雜誌拍照，是她的偽裝，目前相關單位還在調查她的真實身分及死因，盼盡快水落石出。

(中時新聞網)