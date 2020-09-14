弘道老人福利基金會首次辦理「我愛我的老樣子」代間穿搭課程，由QUEEN SHOP全數贊助120套潮服與配件，讓爺奶們穿搭出自信與時尚，上台走秀。（謝瓊雲攝）

活動在花壇全國麗園餐廳舉辦，熱鬧滾滾，充滿活力。（謝瓊雲攝）

活動在花壇全國麗園餐廳舉辦，熱鬧滾滾，充滿活力。（謝瓊雲攝）

阿公阿媽比時尚、更要拚手藝！彰化縣政府結合全縣51個社區舉辦「彰化據點時尚秀‧不老廚神我最young」活動，分傳統美食、素食和異國料理三大主題，一較高下、PK比廚藝，最後皆由來自彰化市的向陽社區、長青關懷協會和台鳳社區拿下分組冠軍，各抱回獎金一萬元。

為了翻轉大眾對長輩穿搭的刻板印象，縣府首度委託弘道老人福利基金會辦理「我愛我的老樣子」，由中洲科大時尚創意系師生團隊，結合QUEEN SHOP服飾公益贊助的120套潮服、配件，讓溪州溪厝及永靖五汴的社區阿公阿嬤魅力變身，自信上台走秀，展現跨世代活力。明道大學餐飲系則與社區合力提供豐盛料理，盼藉比賽讓長輩的「手路菜」能傳承給下一代。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣可說是長壽縣，65歲以上長者比例超過16％，大城比例更高達24％，去年全縣百歲人瑞有147位、今年增加至209位，要長壽一定要幸福、健康，縣府會全力打造宜居的好環境，年年舉辦萬人健檢，鼓勵大家早發現、早治療，守護縣民健康。

員林市91歲的黃老阿嬤童年受日本教育，最拿手的就是日式咖哩，比賽讓她回憶起年少時常以馬鈴薯、紅蘿蔔搭配日式咖哩粉，煮咖哩給全家兄弟姊妹享用的時光。

社會處長王蘭心說，截至8月底，全縣共268個社區關懷據點，其中將近9成提供餐飲服務，此次賽事也邀請未參賽社區參與觀摩、「逗熱鬧」，由專業營養師與餐飲系老師擔任評審，評比著重在創新創意、營養成分及衛生安全，期許能為社區據點帶來不一樣的改變，不只菜色更豐富多元、營養美味，也更衛生安全！

不老廚神PK比賽結果，異國料理類：第一名彰化市台鳳社區、第二名彰化市忠權社區、第三名員林市新生社區；素食料理類：第一名彰化縣關懷長青協會、第二名芬園鄉竹林社區、第三名大村鄉美港社區；傳統美食類：第一名彰化市向陽社區，第二名和美鎮鎮平社區，第三名秀水鄉雅興社區。

(中時 )