1名居住在嘉義縣東石鄉的人夫，因工作關係必須經常到外地工作，偶爾才會返回嘉義老家與妻女團聚，然而這名人夫竟多次趁著國小女兒的媽媽，每天一早出外採集蚵仔時，溜進女兒的房間，以無套的方式硬上她，甚至還曾直接在毫無任何保護措施下，直接將自己的體液進入女兒體內，讓女兒驚恐自己會不會因此而懷孕，直到學校的1次晚自習，女兒因無法負荷身心壓力，向老師詢問懷孕怎麼辦時，整起亂倫事件才因此曝光，全案判處人夫9年2個月的有期徒刑。

人夫的家鄉主要是在嘉義縣東石鄉，但他因工作關係，必須得經常到外地工作，疑似在外沒有精力發洩管道，人夫竟然多次趁著妻子一大早出外採蚵時，偷偷溜進國小女兒的房間，對著熟睡女兒無意識時性侵得逞，人夫甚至還多次在無套的情況下，將自己的體液進入國小女兒的體內，讓此名女兒相當慌恐，深怕自己會因此懷孕，直到女兒某次在校自習時，女兒向老師詢問「懷孕怎麼辦時」，整起亂倫情節才因此曝光。

據了解，這名人夫休假期間才會回到嘉義老家，約略1個半月1次來看，人夫趁著妻子一大早出外採蚵時，對自己親生女兒伸出至少27次的淫魔手。人夫竟還有幾次完全沒有任何的配套措施，直接就只顧自己爽感，將體液直接給了女兒，所幸學校老師查覺有異，報警處理後目前已經將這名女兒轉到寄養家庭。

法院傳喚到案時，這名禽獸人夫辯稱自己每次休假回家，都是睡在書房裡，而且還有拿零用錢給女兒，聲稱女兒會這樣誣賴自己，純粹只是看不慣自己在外有其他的女人。媽媽則為自己的女兒辯解，自己女兒時常也會協助自己採蚵，她表示有次先生開車離去後，女兒突然跑出家門，森氣氣的對自己說：「媽媽，爸爸剛才把我當成妳」，直接就去學校上課。法院審理時，認為言詞和證據確鑿，以強迫少年進行性交罪名，將人夫判處9年2個月有期徒刑。

(中時新聞網)