韓式料理蔚為風潮，尤其秋冬天寒，國人愛吃暖胃辛辣的料理。主打韓式飲食的豆府集團，旗下「銅盤」韓式烤肉，為無限提供韓國銅盤烤肉與多道韓食料理的餐廳，近日推出優惠—平日午餐「299元吃飽飽」，除烤肉、部隊鍋外，可享「自助吧吃到飽」，無限供應年糕、炸醬麵、人蔘雞粥等副餐，讓饕客大快朵頤。業者表示，其實「涓豆腐」將有新菜上市的抽獎活動，敬請饕客期待。

「銅盤」的門市位於台北、嘉義、高雄等地， BBQ牛五花、BBQ豬梅花、泡菜豬五花等多種肉品均無限量提供，可搭配辣湯年糕、韓式炸醬麵、人蔘雞粥等韓食，及韓國正宗起司部隊鍋，而綜合海鮮煎餅、韓式石鍋拌飯則現點現做，亦有飲品與冰品，入店消費每人售價399至469元起。

於全台「銅盤」門市，299吃飽飽方案內容—肉品5種風味任選3種，口味任挑定量提供；「自助無限」辣湯年糕、炸醬麵、人蔘雞粥、蔬菜、香草霜淇淋、紫米紅豆湯、飲料，另有南美白蝦的加購優惠，12隻特價49元，雙人用餐加送韓式部隊鍋。而台北統一時代店、松山貳號店於9月15日後供應此優惠方案。

(中時 )