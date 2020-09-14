胡婦Line「報警」、「求救」、「訊息不良」、「衝走」等訊息，友人透過里長向台中市消防局求救。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市6名遊客到南投縣仁愛武界露營，13日遭上游台電水壩異常排洪沖走，釀4死憾事，當時倖存之一的胡姓婦人，當時睡在車上突然驚醒，爬上車頂求救，因當地訊號不良，緊急向住在大里友人求救，胡婦Line「報警」、「求救」、「訊息不良」、「衝走」等訊息，友人透過里長向台中市消防局求救。

據了解，13日凌晨53歲盧姓男子與女兒在帳棚內當時是睡夢中，遇上游排洪，帳棚瞬間被湍急水流捲走，13歲盧小妹當天近中午，被人尋獲遺體，搜救人員沿著事故地點不斷來回搜尋，唯不見盧姓男子，14日在距離盧姓1家人紮營點約11公里處，尋獲盧男遺體，胡婦痛哭失聲。

胡女不斷嘗試撥打求救電話，但是山區訊號不良，最後僅以Line留訊息給大里的許姓友人求救，胡女最後在Line簡短寫下「報警」、「求救」、「訊息不良」、「衝走」等求救訊息。大里立德里長江和樹知情後，趕緊向台中市消防局報案，啟動救援行動。

(中時 )